Представитель ЕС в Беларуси была задержана после суда над анархистами

Временный представитель ЕС в Беларуси Эвелина Шульц была задержана во вторник после суда над правозащитницей Марфой Рабковой и анархистами.

В милиции Эвелину Шульц продержали около двух часов, сообщают белорусские медиа.

О ситуации проинформированы глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель, покинувший Беларусь по просьбе белорусских властей, и руководство ЕС в Брюсселе.

При этом, силовики не стали задерживать других европейских дипломатов, приехавших 6 сентября к Минскому городскому суду на вынесение приговора по упомянутому делу.

В свою очередь, правозащитники сообщили, что после вынесения приговора были задержаны не менее 13 человек, включая родственников осужденных и правозащитницу Анастасию Лойко. Позже, почти всех выпустили на свободу, но Анастасию Лойко и Даниила Крашевских оставили под стражей до суда.