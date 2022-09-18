Последнее обновление: 18.09.2022 13:44

В парламент Беларуси поступил законопроект, лишающий гражданства уехавших за границу «экстремистов»

Белорусские власти направили в парламент поправки в закон о гражданстве, позволяющие лишать гражданства уехавших из страны «экстремистов».

«В Палату представителей уже поступил законопроект о гражданстве, ожидается проект закона об амнистии. Это те вопросы, которые сейчас имеют особое звучание, затрагивают национальную безопасность нашего государства», - заявил на открытии сессии спикер нижней палаты Владимир Андрейченко.

Ранее, глава МВД Иван Кубраков сообщил, что проект предусматривает утрату гражданства, в том числе и полученного по рождению, "при наличии вступившего в законную силу приговора суда, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности или причинения им тяжкого вреда национальным интересам".

Также поправки предусматривают "обязанность граждан республики информировать компетентные органы о приобретении гражданства иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы или иные преимущества, например "карта поляка".

Что касается амнистии, то власти, вроде как, хотели приурочить ее к «новому празднику 17 сентября», но что-то пошло не так. Андрейченко не уточнил временной срок, скрывающийся за его словом «ожидается».

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