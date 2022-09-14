МВД РБ обвинило адвокатов по делу анархистов в "сливе" данных правоохранителей

МВД Беларуси задержало двух адвокатов, выступавших защитниками по делу анархистов, и обвинило их в "сливе" данных правоохранителей.

Речь идет о деле правозащитницы «Весны» Марфы Рабковой и 9 анархистов.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники ГУБОПиК установили тех, кто незаконно распространял закрытую информацию, в том числе персональные данные. Речь идет о недавнем судебном процессе по международной преступной организации "революционное действие". Выяснилось, что к "сливу" причастны адвокаты, защищавшие обвиняемых анархистов», - говорится в сообщении ведомства.

«Известно, что личная информация правоохранителей, указанная в материалах дела (ФИО, домашние адреса и т.д. сотрудников ГУБОПиК, следователей, работников прокуратуры, судей) была передана экстремистским инициативам, после чего размещена в интернете», - отмечается в сообщении.

Правозащитники сообщили, что одним из задержанных стал адвокат Михаил Макаров.

Один из провластных Telegram-каналов утверждает, что адвокаты два года работали на «анархистскую группу, наиболее радикально проявившую себя в 2020 году» и «играли роль связных, передавая информацию между заговорщиками».