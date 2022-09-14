В мире число заражений коронавирусом превысило 614,89 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 614890960 (+478546 сутки) по данным Worldometer на 7:35 14 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6520813 (+2477) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 14384892 (-77980) человек, из них 41379 (-127) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 593985255 (+554049) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97200706 (+31492) случаями заражения, Индия – 44510057 (+5108), Франция – 34764561 (+41850), Бразилия – 34591362 (+10950) и Германия – 32558479 (+51299). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 64694, Южная Корея – 57309, Германия – 51299, Тайвань – 47051, Россия – 44045. Беларусь (-) – на 125 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1076343, Бразилия – 685057, Индия – 528216, Россия – 385530 и Мексика – 329767. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 287, Япония – 157, Германия – 109, Бразилия – 106, Россия – 101. Беларусь – на 91 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.