В мире число заражений коронавирусом превысило 617,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 617297396 (+286548 сутки) по данным Worldometer на 9:41 19 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6530953 (+580) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13764853 (-172386) человек, из них 40106 (-235) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 597001590 (+458354) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97509436 (+7065) случаями заражения, Индия – 44539046 (+4858), Франция – 34916384 (+23137), Бразилия – 34629759 (+2669) и Германия – 32680355 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 69731, Россия – 56751, Тайвань – 39542, Южная Корея – 34764, Франция – 23137. Беларусь (-) – на 106 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1078663, Бразилия – 685422, Индия – 528355, Россия – 386045 и Мексика – 329898. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 139, Россия – 101, Южная Корея – 46, Тайвань – 39, Филиппины – 35. Беларусь – на 83 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.