В мире число заражений коронавирусом превысило 613,17 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 613173121 (+677011 сутки) по данным Worldometer на 9:27 9 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6514870 (+2060) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 15158295 (-563624) человек, из них 41940 (-525) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 591499956 (+1238575) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97026001 (+50622) случаями заражения, Индия – 44490283 (+9938), Франция – 34682193 (+19087), Бразилия – 34563920 (+14005) и Германия – 32452250 (+30166). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 112404, Южная Корея – 69389, Россия – 52106, США – 50622, Тайвань – 34231. Беларусь (-) – на 127 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1075338, Бразилия – 684866, Индия – 528139, Россия – 385165 и Мексика – 329705. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 317, Япония – 261, Австралия – 133, Россия – 96, Бразилия – 82. Беларусь – на 92 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.