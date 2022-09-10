В мире число заражений коронавирусом превысило 613,61 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 613615658 (+442537 сутки) по данным Worldometer на 11:16 11 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6516076 (+1206) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 14947805 (-210490) человек, из них 41795 (-145) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 592151777 (+651821) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97082331 (+15182) случаями заражения, Индия – 44495359 (+5076), Франция – 34701710 (+19517), Бразилия – 34572480 (+8560) и Германия – 32452250 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 99663, Россия – 53486, Южная Корея – 42724, Тайвань – 35807, Франция – 19517. Беларусь (-) – на 105 (+22) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1075659, Бразилия – 684906, Индия – 528150, Россия – 385262 и Мексика – 329735. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 212, Россия – 97, США – 88, Южная Корея – 48, Перу – 41. Беларусь – на 84 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.