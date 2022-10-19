Apple представила iPad нового поколения и телевизор 4К

Американская компания Apple представила два iPad 10-го поколения и обновленный телевизор Apple TV с разрешением в 4К.

Как сообщает CNBC, новый iPad имеет 27,7-сантиметровый экран. В устройстве вместо разъема Lightning сделан USB-C. Также исчезла кнопка «Home» внизу экрана. Ее заменило устройство для считывания отпечатков пальцев в кнопке включения. iPad, доступный в красном, желтом, голубом или белом цветах, поддерживает Wi-Fi 6 и 5G.

Стоимость одного экземпляра составляет 449 долларов США, что на 120 долларов дороже версии iPad 9-го поколения.

Отмечается, что Apple iPad Pro 2022 будет продаваться в двух версиях экрана – 27,9 см и 32,8 см.

Большим новшеством в iPad Pro является новый процессор M2, – тот самый, что был представлен в MacBook Air в начале этого года. Apple заявила, что он на 15% быстрее процессора M1, который использовался в последней модели iPad Pro, представленной в 2021 году.

Стоимость версии планшета с 27,9 см экраном стартует от 799 долларов, а с 32,8 см - от 1 099 долларов. В магазинах США товары следует ожидать с 26 октября.

Компания также представила обновленный телевизор Apple TV с разрешением в 4К.

Устройство имеет более быстрый процессор и будет поставляться в двух моделях: версия только с Wi-Fi и 64 ГБ памяти и версия Wi-Fi + Ethernet, которая обеспечивает проводное подключение к Интернету и имеет вдвое больше памяти.

Новый Apple TV 4K стоит от 129 долларов США и его можно заказать со следующего вторника.

Ранее американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 16.0.3) для исправления багов.