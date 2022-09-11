МИД Украины назвал актом отчаяния ракетный удар РФ по электростанциям

Российский ракетный удар по критической инфраструктуре Украины являлся актом отчаяния после огромных потерь и отступления, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Россия ударила по критической инфраструктуре Украины. Целями были электростанции, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Это акт отчаяния после огромных потерь и отступления России на востоке Украины. Несмотря на свою террористическую тактику, они обречены проиграть эту войну", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области пропало электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением были отмечены также на Полтавщине и Сумщине.

Позже сообщалось, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях полностью восстановлено электроснабжение, в Харьковской работы продолжаются.

В США также заявили, что ракетные удары РФ явились ответом на успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

"Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуски ракет с целью уничтожения критически важной гражданской инфраструктуры", - заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.