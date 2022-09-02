Совбез ООН в сентябре проведет три заседания по Украине

Франция, которая будет в сентябре председательствовать в Совете Безопасности ООН, запланировала провести два заседания в связи с ситуацией в Украине.

Об этом на пресс-конференции в четверг заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Утром 22 сентября министр иностранных дел Франции (Катрин Колонна) будет председательствовать на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине, главной темой которого будет безнаказанность и справедливость", – отметил дипломат.

Он позже уточнил, что заседание "будет касаться всех параметров украинского кризиса". Министерская встреча Совбеза ООН проходит на уровне глав внешнеполитических ведомств – таким образом, на ней должны присутствовать Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров.

Ривьер добавил, что 7 сентября состоится другое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное принудительному перемещению людей в Украине. Его организуют по запросу Соединенных Штатов Америки и Албании.

Постпред Франции при ООН также прокомментировал информацию о созванном Россией заседании Совбеза по ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Да, Россия действительно обратилась по этому вопросу, и похоже, что мы таки соберемся для этого в начале следующей недели. Условия этого заседания еще должны быть определены, но если оно состоится, то мы попросим (генерального директора МАГАТЭ Рафаэля) Гросси отчитаться по результатам его миссии", – отметил Ривьер.