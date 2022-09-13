Экс-глава Google: Украина эффективно использует современные технологии в условиях войны

Украина стала эффективным испытательным полигоном для целого ряда современных технологий в условиях войны – от мобильных приложений до систем спутниковой связи, сказал в понедельник бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт.

Шмидт, который сейчас является консультантом правительства США по вопросам искусственного интеллекта, заявил по итогам визита в Украину, что гражданский технологический сектор сыграл решающую роль в обороне Киева в начале войны.

"За один день они провели заседание парламента, изменили этот закон... и перенесли все свои данные с правительственных серверов в Киеве в облако", - сказал Шмидт.

Другим решающим фактором стали действия бизнесмена Илона Маска, который предоставил доступ к системе спутниковой связи Starlink, защитив как население, так и украинских военных от кибератак со стороны России, передает BBC.

Украина получила около 20 тысяч комплектов оборудования, которое в том числе помогало военным получать координаты вражеских целей.

"Илон Маск в этом смысле действительно герой", - сказал Шмидт.

Также, по его словам, большую роль сыграли мобильные приложения. В популярное приложение "Дія" для получения госуслуг была добавлена функция "Электронный враг", которая позволила сообщать об ущербе от обстрелов или обнаружении российских войск.

А швейцарский мессенджер Threema со сквозным шифрованием позволял пользователям отправлять информацию военным, не раскрывая своей личности. По словам Шмидта, украинские военные ежедневно получали тысячи подобных сообщений и фильтровали их с помощью искусственного интеллекта.