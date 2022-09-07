Украина поразила более 400 российских целей системами HIMARS

Украина поразила более 400 российских целей посредством реактивных систем HIMARS, поставленных США.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Мы видим реальные и измеримые преимущества Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и это имело разрушительный эффект", - сказал Милли после встречи контактной группы по поддержке Украины.

Милли добавил, что поражение целей создало напряжение в российских каналах поставок, уменьшило их боевую способность.

"Были поражены командные пункты и у них есть сложности с заменой потерянного в боях и с поставками своим силам", - сказал он.

Милли сказал, что все члены контактной группы будут сотрудничать и дальше, чтобы предоставить Украине все необходимое для защиты ее свободы.