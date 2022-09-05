В мире число заражений коронавирусом превысило 610,81 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 610812291 (+400196 сутки) по данным Worldometer на 8:25 6 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6505302 (+1242) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 15943256 (-641151) человек, из них 42105 (-214) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 588363733 (+1040105) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 96643172 (+9480) случаями заражения, Индия – 44466862 (+4417), Франция – 34596180 (+3443), Бразилия – 34525438 (+7668) и Германия – 32297537 (+49709). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 105010, Германия – 49709, Россия – 41690, Южная Корея – 37548, Тайвань – 24103. Беларусь (-) – на 130 (-24) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1072978, Бразилия – 684503, Индия – 528030, Россия – 384787 и Мексика – 329622. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 225, Германия – 99, Бразилия – 76, Россия – 76, Франция – 67. Беларусь – на 89 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.