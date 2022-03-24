Зеленский: Больше никогда не говорите, что ВСУ не отвечает стандартам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите НАТО, отметил, что Украина уже месяц противостоит российской агрессии.

«НАТО должно понимать – сейчас мы в «серой зоне». Между Западом и Россией. Но мы светлые люди! И мы защищаемся уже месяц! Месяц героического сопротивления. Месяц самых черных страданий. Месяц безнаказанного разрушения мирной страны, а вместе с ней – всей архитектуры глобальной безопасности. Все это – на виду у всего мира», - заявил Зеленский.

«Больше никогда, прошу вас, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общую безопасность в Европе и мире», - потребовал он.