Суд в Украине впервые конфисковал активы российского миллиардера

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества российского миллиардера Владимира Евтушенкова.

Иск был подан на основании закона, подписанного украинским президентом еще в мае, а поводом стало то, что в России компании Евтушенкова в числе прочего выпускают дроны и радиолокационные станции.

"Это первое решение о конфискации имущества российского гражданина в Украине. Такая конфискация предусмотрена законом Украины "О санкциях", носит исключительный характер и может применяться только во время военного положения к тем лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины", - говорится в заявлении суда.

В документе не указана фамилия Евтушенкова. Интерфакс-Украина пишет, что в информации на сайте в перечне дел, которые слушались в четверг, указан в качестве ответчика по иску минюста именно Евтушенков, бенефициар АФК "Система" и экс-совладелец "Vodafone Украина". Кроме того, еще на прошлой неделе стало известно, что первый иск о взыскании в доход государства имущества российского бизнесмена подан именно в отношении Евтушенкова.

В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о санкциях, "связанных с активами отдельных лиц". Документ предусматривает конфискацию имущества - она может быть применена в отношении физических и юридических лиц, которые своими действиями создали "существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

Конфискация может быть применена только в период военного положения при условии, что на имущество физического или юридического лица, попавшего под санкции, наложен арест. Решение о блокировании активов Евтушенкова было введено в действие указом Зеленского от 24 мая. Решение суда о конфискации еще предстоит подтвердить апелляционной палате, прежде чем имущество окончательно перейдет в доход государства.

У Евтушенкова в Украине есть несколько компаний, владеющих недвижимостью - в основном, в Запорожье. У него конфискованы 17 объектов недвижимости общей площадью более 100 тысяч квадратных метров и доли в пяти украинских предприятиях, где он владел пакетами акций от 35% до 60%.

Суд принял во внимание, что в России компании Евтушенкова, в числе прочего, выпускают дроны и радиолокационные станции, которые используются на войне против Украины. Концерн "РТИ Системы" Евтушенкова производит и поставляет минобороны России РЛС "Воронеж", предназначенные для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет и других аэродинамических объектов.

"Судом установлена связь между деятельностью ответчика как конечного бенефициарного владельца ряда юридических лиц, занимающихся изготовлением беспилотных летательных аппаратов для российской армии и фактом использования БПЛА в ходе российской вооруженной агрессии против Украины", - сказано в сообщении суда.

73-летний Евтушенков - бывший председатель совета директоров АФК "Система". Он основатель этой компании и покинул пост в середине апреля после того, как Великобритания включила его в расширенный санкционный список, куда тогда попали 206 бизнесменов и политиков из России, а также члены их семей.

Миллиардер сократил свою долю в компании и передал пакет акций в 10% уставного капитала своему сыну Феликсу Евтушенкову. В рейтинге российского Forbes он сейчас занимает 51-ю строчку с 1,7 млрд долларов.