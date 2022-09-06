Последнее обновление: 06.09.2022 17:20

Россия расширила санкции против военного руководства ЕС

Министерство иностранных дел России объявило о расширении санкций против Европейского Союза в ответ на аналогичное решение Брюсселя.

По данным МИД РФ, запрет на въезд распространен, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, чиновников силовых ведомств стран-членов ЕС.

Также в список внесены представители европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставке военной продукции в Украину. Российское ведомство не публикует список попавших под санкции людей.

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