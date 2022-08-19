Последнее обновление: 19.08.2022 16:58

Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против РФ

Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии по введению восьмого пакета санкций против России.

Как сообщает ERR, Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также под ограничения попали дополнительные физические лица и организации.

Кроме того, Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала сама Эстония.

"Как министр иностранных дел я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан", - подчеркнул он.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование