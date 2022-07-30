Боррель: Путину скоро придется выбирать между оружием и маслом для народа

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отверг утверждение о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, тогда как европейские потребители уже испытывают на себе груз высоких счетов за электроэнергию.

По его мнению, усилия, направленные на "разрыв связей российской экономики с остальным миром», важнее сокращения потребления российского газа.

"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях", - заметил он, указав на российские танки, в которых используются западные компоненты. "Посмотрите на корпус подбитого российского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они (россияне) больше не будут иметь к ним доступа", - сказал Боррель в интервью немецким СМИ.

Как отметил глава дипломатии ЕС, ВВП России в этом году сократится на 10%, что, по его словам, приведет к "наибольшей рецессии… со времен распада Советского Союза". Очень скоро президенту России Путину "придется выбирать между оружием и маслом для народа", сказал Боррель.

Боррель также отверг критику в адрес энергетической политики Евросоюза. Страны ЕС за период с начала российского военного вторжения в Украину сократили закупку природного газа из России наполовину, отметил он.

"Если к началу войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов", – сказал он. По словам Борреля, невозможно "требовать от европейской экономики прекратить закупку газа за одну ночь", "мы не можем творить чудеса".

На вопрос, почему Брюссель не ввел штрафные тарифы на российский газ, чтобы снизить приток средств в военную казну Москвы, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось, но было отвергнуто. По его словам, вместо этого было принято "твердое решение" "прекратить покупать нефть с конца года, и теперь мы в процессе прекращения покупки газа ". При этом он подчеркнул, что дальнейшее сокращение импорта российского газа произойдет "быстро".