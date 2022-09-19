Последнее обновление: 19.09.2022 19:25

Восемь стран присоединились к расширенным санкциям ЕС против России

Восемь стран, в том числе Украина, присоединились к решению Совета ЕС о расширении санкционного списка в связи с агрессией РФ против Украины.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Албания и Украина, потенциальная страна-кандидат Босния и Герцеговина и страны Европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к этому решению Совета", - говорится в заявлении Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

В расширенный 1 сентября список попали депутаты Госдумы РФ Алла Полякова и Антон Ткачев, а также член Совета Федерации РФ Валерий Пономарев. В целом персональные санкции ЕС касаются около 1000 россиян и 100 юридических лиц.

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