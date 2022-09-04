Последнее обновление: 04.09.2022 11:37

Экс-сотрудник КГБ из Борисова осужден на 16 лет за поджог «BelToll»

Борисовский районный суд приговорил задержанного в августе 2021 года Илью Трубина к 16 годам колонии за поджог рамок системы взимания платы за проезд «BelToll» в Борисовском районе.

Как сообщают белорусские медиа, Трубина обвинили по ч.1 ст.289 (теракт), ч.2 ст.289 (террористический акт, совершенный повторно) и ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК РБ.

Рассмотрение дела Ильи Трубина проходило в закрытом режиме. Илья Трубин — бывший сотрудник КГБ. Он включен в «список террористов» КГБ.

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