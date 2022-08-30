В мире число заражений коронавирусом превысило 607,33 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 607330258 (+614503 сутки) по данным Worldometer на 8:29 31 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6492385 (+2133) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 17482590 (-181439) человек, из них 43127 (-156) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 583355283 (+793809) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 96149016 (+49906) случаями заражения, Индия – 44429258 (+9587), Франция – 34509961 (+27358), Бразилия – 34414011 (+16806) и Германия – 32095854 (-). Беларусь – на 70 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 125907, Южная Корея – 115519, США – 49906, Россия – 37067, Тайвань – 31488. Беларусь (-) – на 134 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1069748, Бразилия – 683914, Индия – 527874, Россия – 384254 и Мексика – 329401. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 251, Япония – 248, Бразилия – 196, Италия – 98, Россия – 94. Беларусь – на 95 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.