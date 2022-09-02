Глава Евросовета призвал ЕС немедленно решить вопрос цен на энергоносители

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейская комиссия не может ждать до выступления Урсулы фон дер Ляйен 14 сентября, чтобы предложить решения по энергетическому кризису.

Об этом он заявил в интервью нескольким европейским СМИ, пишет Politico.

"Нельзя терять ни дня", — сказал Мишель, добавив, что для ЕС важно решить вопрос ценовых ограничений.

"Это не ново; мы не начинаем эти дебаты сегодня. Вот почему в прошлом мы несколько раз приглашали Комиссию внести на стол конкретные предложения, чтобы помочь государствам-членам принять решение", - сказал Мишель.

Фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она твердо убеждена в необходимости ограничения цены на российский газ, экспортируемый по трубопроводу в ЕС.

Комиссия изложила свое мнение в черновом документе. Он призывает к ограничению цены на электроэнергию из источников, отличных от газа, и к перераспределению средств высокодоходных производителей энергии, чтобы смягчить удар по потребителям.

Министры энергетики стран ЕС должны встретиться 9 сентября на экстренном саммите.