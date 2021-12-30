Цена газа в Европе опустилась почти до $1 000 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась почти до $1 000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 018 за 1 тыс. куб. м, или 87,055 евро за МВт ч. Общее снижение стоимости газа за день составляет почти 10%, сообщает ТАСС.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что заполнение газом второй нитки «Северного потока - 2» завершено, газопровод полностью готов к началу эксплуатации.