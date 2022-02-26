ЕС с 28 февраля приостановит упрощенный визовый режим с Россией

ЕС с 28 февраля частично приостанавливает упрощенный визовый режим с Россией из-за военного вторжения в Украину.

Решение касается членов официальных делегаций, правительства и парламента, Конституционного и Верховного судов, обладателей дипломатических паспортов, а также предпринимателей.

Соглашение между Евросоюзом и Россией об упрощенной выдаче виз действует с лета 2007 года. Речь идет о краткосрочной визе с правом пребывания не более 90 дней в течении 180 дней. Каждая сторона может приостановить действие документа полностью или частично из соображений общественного порядка, защиты национальной безопасности или охраны здоровья населения.