Последнее обновление: 17.05.2022 11:34

Сельхозпроизводство в Беларуси за 4 месяца 2022 года упало на 1,7%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси за январь-апрель 2022 года в текущих ценах составило 5,1 млрд. рублей и снизилось на , что на 1,7% или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню аналогичного периода прошлого года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 574,6 тыс. тонн, молока – 2531,4 тыс. тонн, яиц получено 1105,2 млн. штук, сообщает Белстат.

На 1 мая 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.

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