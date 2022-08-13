Чехия начала получать нефть по нефтепроводу "Дружба"

Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновились вечером в пятницу, сообщила словацкая трубопроводная компания Transpetrol.

Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела также подтвердил возобновление поставок нефти через "Дружбу".

По данным Reuters, один из европейских банков принял решение об оплате транзита российской нефти через территорию Украины. Тем самым устранена причина прекращения поставок по трубопроводу "Дружба" в Центральную Европу.

"По нашей информации, банк переоценил первоначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за плату за транзит и, наконец, принял его", — сказал представитель словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft Антон Молнар.

По словам источника агентства, платеж был разблокирован нидерландским банком ING.

Накануне Украина возобновила транспортировку российской нефти по южному участку нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.