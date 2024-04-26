Чехия будет получать нефть из 20 стран

Чехия с 2025 года начнет получать нефть из 20 стран и избавится от зависимости от России, которая пока остается ее основным поставщиком, пишет чешское издание Novinky.

Это должно произойти благодаря анонсированному в 2023 году расширению Трансальпийского нефтепровода (TAL).

Трубопровод TAL начинается в Триесте (Италия), где расположен морской порт, и ведет в Австрию и Германию. Чехия связана с ним по трубопроводу IKL (Ингольштадт – Кралупы – Литвинов), который начинается на юге Германии.

"Увеличение поставок (по нефтепроводу TAL) позволит полностью покрыть все внутреннее потребление. Нам больше не нужна будет российская нефть", — сказал гендиректор чешского трубопроводного оператора Mero Ярослав Пантучек в комментарии Hospodářské noviny.

"После запуска в эксплуатацию в 2025 году новых мощностей нефтепровода TAL я ожидаю, что большую часть поставок обеспечат страны, уже поставляющие нефть в этот нефтепровод. Это главным образом Азербайджан, Казахстан, США, Ирак. Но в общей сложности этих стран около двадцати. Я не думаю, что доминирование России заменит другой доминирующий игрок. Стран с более низкой долей будет больше, и это будет зависеть от ситуации на рынке", — сказал аналитик международной инвестиционной компании XTB Иржи Тилечек.

Чехия – одна из трех стран Евросоюза, которая еще импортирует российскую нефть (две другие – Венгрия и Словакия). Они осуществляют импорт через пока не подпадающую под европейское эмбарго южную ветку трубопровода "Дружба".

В 2023 году доля российской нефти в импорте Чехии составила 58% (4,3 млн тонн из общего импорта 7,4 млн тонн). Вторым по величине поставщиком стал Азербайджан (26,5%), третьим – Казахстан (примерно 10%).