МЭА повысило оценку спроса на нефть в 2022 году на 380 тыс. б/с

Международное энергетическое агентство повысило на 380 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства.

Так, аналитики повысили на 100 тыс. б/с оценку спроса в 2021 году - до 97,6 млн б/с, а прогноз на 2022 год изменен с 99,2 млн б/с по сравнению с июльским отчетом до 99,7 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с против 1,7 млн б/с месяцем ранее, сообщает Интерфакс.

Также МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году - до 101,8 млн б/с. При этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Организация отмечает, что изменение оценки спроса на 2022 год обусловлено растущим потреблением нефти для производства электроэнергии, а также переходом с газа на нефть.

Мировые коммерческие запасы нефти в июне сократились на 5 млн баррелей. Запасы в странах ОЭСР при этом выросли на 6,2 млн баррелей, до 2,681 млрд баррелей.