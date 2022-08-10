Следственный комитет РБ проверяет деятельность застройщика ЖК Smart

Следственный комитет РБ сообщил о проверке деятельности застройщика и подрядчика жилищного кооператива Smart.

«По данным следствия, должностные лица «НикаПроект» и «СтройпамГрупп», злоупотребив служебными полномочиями, израсходовали денежные средства дольщиков 2-й и 3-й очередей строительства. Подозреваемые перечисляли деньги со специальных счетов «НикаПроект» на текущие счета «СтройПамГрупп», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении должностных лиц указанных компаний возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК РБ.

«…орган предварительного следствия не препятствует дальнейшему проведению строительно-монтажных работ», - утверждается в сообщении. – «Окончательная правовая оценка действиям должностных лиц будет дана по результатам расследования».