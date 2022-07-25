В Беларуси власти будут принимать в эксплуатацию жилье без документации

Жители Беларуси смогут узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, полученных ими до 1 сентября 2022 года.

Соответствующий указ №253 был подписан 25 июля 2022 года.

«Документом предоставлено право местным исполнительным и распорядительным органам принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, возведенные гражданами без разрешений и проектной документации (за исключением расположенных в Минске). При этом такие постройки не будут признаваться самовольными», - говорится в комментарии к указу.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 января 2025 года.