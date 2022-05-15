Последнее обновление: 15.05.2022 10:31

США назвали приемлемый вариант соглашения России и Украины

Соединенные Штаты готовы поддержать такое мирное соглашение между Москвой и Киевом, которое будет приемлемым для Украины, заявила временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин в эфире ICTV.

«Я бы хотела увидеть дипломатическое решение, но очевидно, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит. Это неприемлемый вариант окончания этой односторонней агрессии. Я бы хотела, чтобы Украина и Россия достигли мирового соглашения, которое было бы приемлемым для Украины. И если оно будет таким, то США его поддержат», — заявила она.

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