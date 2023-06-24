Сахащик призывает белорусских военных к единству и спасению родины

Представитель по обороне и национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Валерий Сахащик призвал белорусских военных к единству ради спасения.

Основатель 1-й отдельной десантно-штурмовой роты в составе ВСУ записал видеообращение об историческом шансе для Беларуси на фоне событий в РФ.

«Я хочу обратиться в первую очередь к беларусским военным. Нам не на кого рассчитывать. Но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся. Мы одна из лучших наций мира. У нас будет время позадавать друг другу вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас. Давайте объединим нацию, сейчас спасем Родину – все остальное потом. Военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Бреста и других воинских частей, настройтесь на нашу волну и оставайтесь на связи. Мы победим”, - заявил Сахащик

Он отметил, что «пророссийский путь, по которому страну вел Лукашенко все эти годы», завел Беларусь в тупик.

«Мы с вами стоим сейчас на дороге, перед нами опущенный шлагбаум и знак “тупик”. И мы должны решать, что делать дальше, причем решать быстро. Потому что либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все, и само название “Республика Беларусь” останется только в книжках», - считает Сахащик.