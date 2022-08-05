Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок российского газа в рублях

Россия и Турция переходят на частичную оплату поставок российского газа в рублях, сообщил вице-премьер РБ Александр Новак.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в пятницу на переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, передает Интерфакс.

"… договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях", - сказал Новак.

Он напомнил, что Россия поставляет ежегодно порядка 26 млрд кубометров газа в Турцию. "Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", - подчеркнул Новак.

Он добавил, что вопросы сотрудничества в банковско-финансовой сфере также обсуждались Путиным и Эрдоганом.

"Наши коммерческие компании, наши граждане должны иметь возможность рассчитываться во время туристических поездок и в процессе товарооборота (в национальных валютах)", - сказал Новак.

Как заявил вице-премьер, поэтому "президенты обсуждали финансово-банковский блок, по которому были достигнуты большие соглашения".

"Сегодня мы, по сути дела, выполняли поставленную президентами задачу по выходу на торговый оборот в 100 млрд долларов и по упрощению тех процедур, которые позволяют нашему бизнесу общаться", - заявил Новак.

"На переговорах были достигнуты очень важные решения, которые по сути выводят на новый уровень развитие наших отношений в торговле и экономике, практически по всем отраслям. В том числе в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, в туризме, в сфере IT-технологий и ЖКХ", - заявил вице-премьер.

Он добавил, что ключевой сферой, которая подробно обсуждалась на переговорах, была энергетика. "В том числе, это и строительство АЭС "Аккую", речь шла о выходе в срок до 2023 года на запуск этого проекта", - отметил вице-премьер.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров, Путин и Эрдоган подчеркивают необходимость полного выполнения стамбульской "зерновой сделки".

"Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства", - говорится в заявлении.

Также подтверждается приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, поддерживается продолжающийся политический процесс в Ливии, основанный на главенствующей роли ливийцев.