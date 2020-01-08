Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы.

Официальный старт поставкам газа по новому трубопроводу президенты России и Турции дали при помощи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Вчетвером лидеры объединенных проектом стран прокрутили символический красный вентиль, «открывая дорогу» газу.

В ходе церемонии Путин назвал запуск «Турецкого потока» важным для всей Европы, отметив поступательное развитие сотрудничества России и Турции, несмотря на помехи со стороны «некоторых других стран». Сам трубопровод Путин назвал «беспрецедентным по своим масштабам» и проложенным во «враждебной среде».

Президент России выразил признательность властям Турции и президенту Эрдогану за политическую волю, проявленную при реализации проекта, отвечающего национальным интересам.

В свою очередь президент Турции, назвав Путина своим «другом» и автором названия «Турецкий поток», указал на историческое значение проекта строительства газопровода. Эрдоган отметил, что миллионы человек будут удовлетворять свои потребности за счет газа, поставленного в Турцию напрямую, без чьего-либо посредничества, и напомнил о сотрудничестве с Россией и в других областях.

«Мы надеемся, что Турция и Россия будут идти по одному пути, как два добрых попутчика», — сказал Эрдоган, напомнив русскую пословицу «Хороший попутчик — половина дороги».

Выступавший после президентов глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что запасов газа на ямальских месторождениях компании хватит, чтобы вести поставки в течение следующих 110 лет.

«Турецкий поток» протяженностью около 1 тыс. км проходит по дну Черного моря. Предполагается, что ежегодно по двум его веткам можно будет поставлять в Турцию и в страны Европы по 31,5 млрд куб. м газа.