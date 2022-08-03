Последнее обновление: 03.08.2022 15:46

СК Беларуси расследовал 57 уголовных дел по делу Зельцера

Следственный комитет Беларуси передал в прокуратуру 57 уголовных дел по делу Зельцера, сообщил сегодня начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Владимир Шишко.

По его словам, речь идет об уголовных делах в отношении лиц, которые, используя в качестве инфоповода сообщение о гибели сотрудника КГБ, разместили сообщения, призывающие к вражде и розни по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Шишко также сообщил, что предъявлены обвинения пяти лицам, которые умышленно уничтожали оборудование сигнализации и связи железной дороги. Он утверждает, что оборудование уничтожалось непосредственно перед приближением пассажирских поездов, ставя в опасность жизни пассажиров.

Также, СК завершил расследование и передал в суд ряд уголовных дел по фактам попыток срыва республиканского референдума по поправкам в Конституцию. По информации Шишко, обвиняются семь человек, разославшие сотни писем с угрозами в адрес членов ЦИК.

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