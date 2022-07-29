Последнее обновление: 29.07.2022 11:50

КГБ Беларуси внес в список «террористов» экс-помощника прокурора Евгения Бабака

КГБ Беларуси внес в список «террористов» экс-помощника прокурора Евгения Бабака, который в августе 2020 года пытался инициировать проверку в отношении людей в форме ГАИ, избивших байкеров.

Позже Бабак уволился, в июне 2021-го его задержали по административной статье, а после обвинили в грубом нарушении общественного порядка и разжигании вражды. В мае 2022-го экс-прокурора осудили на 4 года лишения свободы.

Кроме того, КГБ внес в список "террористов" Станислава Кузьмицкого, обвиняемого в массовых беспорядках и разжигании вражды.

В настоящий момент в террористический список КГБ Беларуси включены 149 беларусов.

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