Защита беларуски Яны Пинчук обжалует в КС РФ экстрадицию в Беларусь

Адвокаты гражданки Беларуси Яны Пинчук, которую на родине намерены преследовать по шести уголовным статьям за якобы ведение оппозиционного Telegram-канала, подали жалобу в российский Конституционный суд, чтобы остановить ее экстрадицию.

ОБ этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на друзей Яны.

В жалобе отмечается, что российские суды не согласились с опасениями защиты, что в Беларуси девушке могут грозить пытки, а также не приняли во внимание срочное заявление Комитета по правам человека ООН (КПЧ ООН) о недопустимости экстрадиции при реальной угрозе жизни и здоровью. Теперь адвокаты намерены оспорить положения ст. 238 УПК РФ и ст. 464 УПК РФ в части, в которой они не позволяют приостановить производство по экстрадиции гражданина.

Яну Пинчук хотят экстрадировать в Беларусь, несмотря на ее запросы убежища в России. В Беларуси ей может грозить до 19 лет лишения свободы.