Последнее обновление: 28.07.2022 16:39

Sprite отказывается от зеленых пластиковых бутылок ради экологии

Компания Coca-Cola заявила, что с 1 августа меняет упаковку продукции Sprite с зеленой на прозрачную пластиковую в рамках расширения усилий по повышению экологической ответственности, сообщает CNN.

Текущий пластик Sprite содержит зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ), добавку, которую нельзя перерабатывать для выпуска новых бутылок, что является ключевой задачей компании, стремящейся сократить количество пластиковых отходов.

В 2018 года Coca-Cola запустила кампанию «Мир без отходов», цель которой — переработка каждой проданной бутылки к 2030 году.

Sprite выпускался в зеленой упаковке более 60 лет.

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