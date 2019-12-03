Последнее обновление: 03.12.2019 09:41

Генсек ООН назвал задачи по спасению планеты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по климату в Мадриде озвучил задачи по спасению планеты.

Как сообщает пресс—центр ООН, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%, к 2050 году необходимо достичь углеродного нейтралитета, к 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

«Единственный правильный выбор – это удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5°С и к середине века свести выбросы парниковых газов к нулю. Иначе, как предостерегают ученые, нас ждет катастрофа. Для того, чтобы ее избежать, ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть – под землей. И встать на этот путь нужно уже сейчас - этого требует и молодое поколение, которому придется жить с последствиями изменения климата», - сказал генсек ООН.

Он отметил, что, если бы правительства прислушались к ученым еще десять лет назад и предприняли необходимые действия, им пришлось бы ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 3,3 процента. Но этого не произошло. Сегодня же, чтобы добиться поставленных целей, нужно сокращать эмиссии на 7,6 процента. Но пока они только растут: за последние 10 лет объем выбросов увеличился на 1,5 процента.

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