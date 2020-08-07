Последнее обновление: 07.08.2020 11:52

Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса

Мир в будущем может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся хуже, чем у пандемии коронавируса.

Об этом в своем блоге написал основатель Microsoft Билл Гейтс, передает РБК.

Он отметил, что мир потряс глобальный кризис, который привел к трагическому количеству смертей, заставил людей бояться выходить из дома и вызвал такие экономические трудности, с которыми прошлым поколениям сталкиваться не приходилось.

«Он продолжает оказывать влияние на весь мир. Очевидно, я говорю о пандемии COVID-19. Но всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису — изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже», — написал Гейтс.

Гейтс известен своими взглядами на экологические проблемы и заявлениями об угрозе глобального потепления. Он пожертвовал значительную часть своего состояния на различные экологические цели.

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