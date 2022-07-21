Последнее обновление: 21.07.2022 10:00

В Минфине США заявили о намерении добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ к концу года

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил о намерении добиться введения предельной закупочной цены для российской нефти к концу текущего года.

Выступая на форуме по безопасности в американском Аспене, он заявил, что если РФ "хочет доставлять свои энергоносители морским путем", то ей "нужно будет продавать нефть по более низкой цене", чтобы получить страховку от западных фирм, занимающихся страхованием морских перевозок топлива, сообщает Финмаркет со ссылкой на издание Politico.

Замминистра отметил, что запрет на страхование российских нефтяных перевозок в соответствии с шестым пакетом санкций Евросоюза вводится в декабре. Кроме того, по его словам, увеличение американских поставок нефти на мировой рынок обеспечит падение цен на топливо.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование