США уже сегодня могут ввести запрет на импорт нефти из России

США могут в ближайшее время ввести запрет на поставки нефти, газа и угля из России, сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американской администрации.

Это подтвердил и сенатор-демократ Крис Кунс. В интервью CNN он сообщил, что власти страны могут «объявить об этом во вторник или среду».

По данным Bloomberg, запрет на импорт коснется российских нефти, сжиженного природного газа и угля.

«Администрация Байдена намерена ввести запрет уже во вторник, не дожидаясь европейских союзников <...> Это решение принималось в консультации с европейцами, которые больше, чем США, зависят от российских энергоносителей», — сообщает издание, ссылаясь на источники.

О том, что США не будут ждать, пока Европа введет запрет на импорт нефти из России, подтверждает и Reuters.

«Белый дом также ведет переговоры с лидерами в конгрессе, которые разрабатывают законопроект о запрете на российский импорт. Это заставляет администрацию работать в условиях сжатых сроков», — сообщает агентство со ссылкой на источник.

Президент США Джозеф Байден может объявить о запрете уже в ближайшие часы. На сайте Белого дома в графике Байдена на 8 марта указано, что он в 18:45 объявит о новых мерах в отношении России.

После сообщений о готовности США ввести эмбарго стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 4,7%, до $130,34 за баррель по состоянию на 16:44 мск. Фьючерсы на нефть сорта WTI растут на 4,2%, до $126, свидетельствуют данные торгов.