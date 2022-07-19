Последнее обновление: 19.07.2022 09:07

Польша планирует в будущем тратить на оборону до 5% ВВП

Польша планирует удвоить расходы на оборону с нынешних 2,4% до 3%, а затем до 5% ВВП, заявил лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньски в понедельник на партийном митинге в Плоцке.

По его словам, увеличение расходов на оборону необходимо, чтобы "чтобы Россия не напала на нас", передает Euractiv.

"Нам нужна сильная армия для сдерживания", –добавил он.

Качиньский не уточнил, когда именно Польша будет тратить 5% ВВП на оборону, но подчеркнул, что война России против Украины показали: наивно думать, что Россия не пойдет в контрнаступление, "поэтому необходимо очень серьезно относиться к европейской безопасности".

Согласно новому закону о защите Отечества, в следующем году Польша должна тратить на оборону 3% ВВП.

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