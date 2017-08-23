Польша вложит дополнительные $55 млрд в оборонный сектор к 2032 году

Польша вложит в оборонный сектор дополнительные 200 миллиардов злотых ($55 миллиардов) в течение следующих 15 лет, чтобы модернизировать армию на фоне признаков растущей агрессии со стороны России, сказал заместитель министра обороны страны.

Россия в сентябре проведет совместные с Белоруссией учения "Запад-2017", которые станут крупнейшими за несколько лет, при этом страны НАТО обеспокоены тем, что официальные данные о численности участвующих в них военных могут быть занижены.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в четверг прибудет в Польшу, чтобы посетить позиции американских военных на востоке страны и встретиться с правительственными чиновниками Польши, Румынии и Турции.

Польша, встревоженная тем, что считает укреплением российских позиций на восточном фланге НАТО, добивалась размещения военных альянса на своей территории, усилив призывы после аннексии Москвой Крымского полуострова в 2014 году.

"Правительство одобрило законодательную поправку... которая позволит нам выделить около 200 миллиардов злотых в течение следующих 15 лет", - сказал заместитель главы МИД Польши Томаш Шатковский в интервью Рейтер, добавив, что это соответствует планам постепенно наращивать расходы на оборону, чтобы они достигли 2,5 процента ВВП.

Польские власти в июне согласились постепенно повысить расходы на оборонный сектор с 2 процентов до 2,5 процента ВВП. Это означает, что ежегодные расходы к 2032 году вырастут практически в два раза примерно до 80 миллиардов злотых.

По словам Шатковского, в планы властей входит увеличение численности военнослужащих практически вдвое и модернизация вооружений.