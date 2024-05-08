Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году

Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $88,55/барр. до $87,79/барр. Это следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2025 год понижен более существенно: на $1,6 - с $86,98/барр. до $85,38 /барр.

По оценке EIA, в апреле средняя спотовая цена Brent находилась на уровне $90/барр., что на $5 больше, чем в марте. Рост нефтяных котировок фиксируется четвертый месяц подряд.

Главным фактором роста цен ведомство отмечает снижение мировых запасов нефти, а также эскалацию конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем.