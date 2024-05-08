Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 8 мая 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,72 копейки или 0,22%, до 3,2295 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,02 копейки или 0,01% до 3,5154 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 534,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,42 копейки или 0,09%, до 4,4468 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,8 млн. юаней.