Продажи новых авто в апреле выросли на 8,4%

Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси в апреле 2024 года составили 3751 авто, что в 2,6 раза выше показателя соответствующего периода прошлого года, говорится в сообщении Белорусской автомобильной ассоциации.

По сравнению с мартом продажи выросли на 291 единицу или 8,4%.

За период январь-апрель 2024 года в стране было продано 11 366 новых легковых автомобилей, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 162%.

Доля производителя BelGee составила 54,8% (в апреле 2023 года - 78,7%) общего рынка.

«Размывание доли BelGee примерно в равной степени произошло за счет роста продаж автомобилей российской сборки и импорта из-за пределов ЕАЭС», - говорится в сообщении.

Доля электромобилей в апреле вплотную приблизилась к отметке в 4% рынка, что вдвое превышает показатель годичной давности.

«Основными драйверами роста авторынка по-прежнему остаются растущие доходы населения, высокие темпы автокредитования и финансового лизинга, положительная динамика в реальном секторе экономики. При этом на дилерских складах сохраняются, хотя и незначительные, остатки автомобилей 2023 года, что свидетельствует о постепенном сближении спроса и предложения», - говорится в комментарии БАА.