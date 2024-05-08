ЦБ Швеции впервые с 2016 года понизил ключевую ставку

Риксбанк (Центральный банк Швеции) по итогам заседания 8 мая понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,75% годовых. Ставка была уменьшена впервые с 2016 года.

В сообщении Риксбанка отмечается, что "инфляция в Швеции приближается к целевому уровню, а экономическая активность является слабой".

Центробанк может снизить ставку дважды во второй половине 2024 года, если текущий прогноз для инфляции подтвердится, отмечается в сообщении.

В то же время Риксбанк предупреждает, что инфляция в Швеции может усилиться вновь из-за внешних факторов, в том числе геополитической напряженности