Польша увеличит расходы на оборону больше требуемых НАТО из-за России

Польский сейм (нижняя палата парламента) подавляющим большинством одобрил увеличение расходов на оборонувыше уровня, требуемого НАТО, на фоне «российской угрозы», сообщает ABC News.

Согласно документу, одобренному польскими законодателями, в 2020 году расходы Польши на оборону должны составлять не ниже 2,1% от ВВП, а в 2020-м — не менее 2,5% от ВВП. В то время как НАТО просит от своих стран-членов выделять не менее 2% от ВВП.

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич в пятницу заявил, что увеличение необходимо в качестве ответа на «угрозы с Востока», где Россия «использует силу для достижения своих политических целей», добавляет агентство.

Документу предстоит одобрение верхней палатой парламента, после чего он отправится на подпись президенту.

В конце августа Мацеревич говорил, что дополнительные средства пойдут на глубокую модернизацию вооруженных сил. В частности, это касается увеличения личного состава сухопутных сил и закупки для них нового вооружения, соответствующего стандартам НАТО. Заместитель министра обороны страны Томаш Жатковский тогда же отмечал, что 2/3 вооружения и снаряжения составляют советские и польские образцы, доставшиеся в наследство польской армии от Варшавского договора.

Решение увеличить расходы на оборону для стран-членов НАТО до 2% ВПП было принято на саммите стран альянса в Ньюпорте в 2014 году. В июне этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Брюсселе констатировал, что требуемого уровня ассигнований на оборону достигли лишь пять стран блока.

Одобрение сеймом увеличения расходов на оборону произошло на фоне проходящих в эти дни крупнейших за последние годы российско-белорусских военных учений «Запад-2017», которые вызвали серьезную озабоченность у НАТО.