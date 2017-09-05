Польша намерена к 2030 году потратить на оборону 155 миллиардов долларов

Польша намерена к 2030 году потратить на оборону около 155 миллиардов долларов, заявил министр национальной обороны страны Антони Мачеревич, открывая оборонный салон в Кельцах.

"Более 550 миллиардов злотых (около 155 миллиардов долларов) потребуется потратить в течение 14 лет", — сказал Мачеревич, говоря о расходах на оборону.

"Польша хочет мира, знает, что такое война, и не хочет войны. Поэтому правительство Польши прилагает столько усилий для развития военной промышленности и создания сильной, хорошо вооруженной армии", — пояснил он.

Польша в настоящее время выполнила требование НАТО о расходах на оборону на уровне 2% ВВП и к 2030 году намерена нарастить этот показатель до 2,5%.